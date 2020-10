Stiri pe aceeasi tema

- China creste rapid numarul persoanelor care sunt injectate cu vaccinurile sale experimentale, un oras oferind un vaccin populatiei, in timp ce o companie de biotehnologie ofera un altul gratuit studentilor care pleaca in strainatate, potrivit CNBC.Citește și: Adrian Streinu-Cercel: Epidemia…

- Peste 70 de asociatii britanice din domeniul mediului de afaceri, reprezentand peste sapte milioane de angajati, cer Guvernului Boris Johnson sa revina la masa negocierilor cu Uniunea Europeana pentru obtinerea unui acord post-Brexit, informeaza cotidianul Financial Times citat de Mediafax. Organizatiile…

- Numarul ridicat de cazuri de COVID-19 din Marea Britanie a pus in alerta autoritatile, care au decis sa inchida localurile la ora 22.00, iar unii vecini nu au voie sa mai intre in contact. Marea Britanie are peste 42.500 de decese, conform Mediafax.Cresterea numarului de cazuri de COVID-19…

- Numarul deceselor din lume legate de coronavirus a depașit 930.000, potrivit datelor furnizate de Universitatea Americana Johns Hopkins. Numarul total al infectiilor este de peste 29,4 milioane. Guvernul Irlandei a intrat in autoizolare, scrie ansa . Nou record de infectari in Israel In Israel, in ultimele…

- Coronavirus in lume. Numarul cazurilor de coronavirus din lume a trecut de 27 de milioane de infectari, potrivit Worldometers . In axcelași timp, numarul deceselor asociate cu Covid-19 a ajuns la 883.000. Alte peste 19 milioane de persoane au fost declarate vindecate de Sars-Cov-2. Coronavirus in lume.…

- Uniunea Europeana și Marea Britanie au convenit asupra unui plan de vaccinare care prevede inocularea a cel puțin 40% din populațiile lor. Obiectivul UE pentru vaccinarile precoce este de doua ori mai mare decat cel stabilit de OMS, care urmarește sa cumpere vaccinuri inițial pentru 20% dintre cei…

- Universitatea Babes-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca va derula, in perioada imediat urmatoare, in parteneriat cu universitati de top din Europa, doua proiecte care vizeaza promovarea valorilor democratice, combaterea extremismului si mentinerea si dezvoltarea unui cadru european propice reprezentarii si…

- Clorochina și hidroxiclorochina, medicamente vehiculate la inceputul pandemiei, nu sunt eficiente suta la suta. Clorochina, alaturi de derivata ei, hidroxiclorochina, este folosita cu succes ipotriva malariei de mai bine de jumatate de secol și au fost ipoteze ca ar avea și efecte impotriva coronavirusului.…