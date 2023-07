Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin, a prezidat joi o conferinta de presa, la care un jurnalist strain a intrebat daca China vrea sa transmita un semnal NATO, pentru ca aceasta sa nu intervina in afacerile din Taiwan, prin organizarea unor exercitii militare in jurul acestuia. Wang Wenbin i-a sugerat jurnalistului […] Articolul China: China vrea sa transmita un semnal NATO in problema Taiwanului? apare prima data in Curierul National .