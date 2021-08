Stiri pe aceeasi tema

- Canada a marcat pentru prima data oficial, duminica, "Ziua Emanciparii" care comemoreaza intrarea in vigoare in 1834 a legii privind abolirea sclaviei in Imperiul Britanic, noteaza AFP. In martie, Camera Comunelor si Senatul de la Ottawa au votat in unanimitate pentru a scoate in evidenta aceasta data…

- Miliardarul chinez Sun Dawu, un cunoscut critic al puterii de la Beijing, a fost condamnat la 18 ani de inchisoare pentru o serie de infractiuni si delapidare. Aparatorii sai considera procesul patronului in varsta de 67 de ani, lider al unui grup specializat in agricultura, ca fiind emblematic pentru…

- Peste 230 de oameni au murit in Canada din cauza caniculei in ultimele zile. Este atat de cald, incat cablurile se topesc. Trei zile la rand, la Lytton au fost temperaturi record, de aproape 50 de grade. Și la Vancouver s-au inregistrat peste 30 de grade Celsius, neobișnuit de mult pentru aceasta zona.O…

- Prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, a declarat ca i-a cerut Papei Francisc sa vina in Canada și sa-și ceara scuze pentru rolul pe care Biserica Catolica le-a avut in atrocitațile comise impotriva copiilor indigeni in cadrul sistemului de școli rezidențiale din aceasta țara, dupa ce aproape 1.000…

- Prima misiune cu echipaj uman trimisa de China catre propria statie spatiala, aflata in constructie, a decolat in aceasta saptamana cu trei astronauti la bord, informeaza AFP. Cei trei astronauti vor petrece trei luni in primul modul al statiei, care se asteapta sa aiba o durata de viata in spatiu de…

- Un blogger din China, care a contestat numarul oficial de morti ai Chinei intr-un incident la frontiera cu India, a fost condamnat la opt luni de inchisoare pentru "denigrarea eroilor si martirilor”, anunta DPA, potrivit news.ro. Este pentru prima data cand cineva este condamnat din aceasta…

- Un fost membru al Beretelor Verzi, Fortele Speciale ale Armatei SUA, care a recunoscut ca a divulgat Rusiei secrete militare americane a fost condamnat vineri la peste cincisprezece ani de inchisoare, a anuntat Departamentul de Justitie (DoJ), noteaza AFP. Peter Debbins, 46 de ani, a pledat vinovat…

