China are un deficit de finanţare de aproape 1.000 de miliarde de dolari ”Cel mai recent val de Omicron si restrictiile larg raspandite, in vigoare de la mijlocul lunii martie, au dus la o scadere brusca a veniturilor guvernamentale, inclusiv a veniturilor din vanzarile de terenuri”, a declarat Ting Lu, economist-sef pentru China la Nomura, si o echipa de analisti, intr-un raport de saptamana trecuta. Ei estimeaza un deficit de finantare de aproximativ 6.000 de miliarde de yuani (895,52 miliarde de dolari) – o scadere de aproximativ 2.500 de miliarde de yuani a veniturilor din cauza rambursarilor de taxe si a productiei economice mai slabe si alte 3.500 de miliarde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din capitala chineza au inchis miercuri peste 40 de stații de metrou și 158 de rute de autobuz in incercarea de a stopa raspandirea COVID-19 și de a evita soarta Shanghaiului, unde milioane de locuitori au fost blocați intr-o carantina stricta care a durat mai bine de o luna, relateaza…

- China va intensifica masurile de combatere a COVID 19 facand obligatorii noi teste, au anuntat sambata autoritatile de la Beijing, informeaza AFP.Decizia vine in prima zi a minivacantei cu ocazia Zilei Muncii. De obicei, chinezii profita de aceste zile libere pentru a calatori in intreaga tara, insa…

- China a depașit miercuri pragul de 20.000 de cazuri de COVID-19 confirmate in 24 de ore. Cele mai multe cazuri de imbolnaviri au fost detectate in metropola Shanghai. Autoritatile locale se pregatesc sa deschida un spital de campanie cu 40.000 de locuri in Shanghai. China a reusit pana in martie 2021…

- Shanghai a raportat marti o noua crestere a numarului de cazuri de COVID-19, in pofida lockdown-ului partial impus in capitala economica a Chinei, care a dus la un aflux de cumparatori in supermarketuri, informeaza AFP. Metropola de 25 de milioane de locuitori a devenit in ultimele zile epicentrul chinez…

- China continentala a inregistrat sambata primele doua decese de Covid-19 dupa mai mult de un an, evidentiind amenintarea pe care o reprezinta pentru tara varianta Omicron, deja responsabila de cel mai mare val de contaminari de la inceputul pandemiei, scrie AFP. Aceste prime decese dupa 26 ianuarie…

- Autoritațile sanitare din China au anunțat, duminica, 1.807 de cazuri noi de COVID-19, un numar record de la debutul pandemiei și de trei ori mai mare fața de ziua precedenta. Orașul Shenzhen, cu 17 milioane de locuitori, a fost plasat in lockdown, informeaza Reuters și AFP, citate de News.ro . Potrivit…

- Cei 17 milioane de locuitori din regiunea orasului Shenzhen, care se afla in sudul Chinei, au fost plasati in lockdown dupa ce autoritatile locale au detectat 66 de cazuri noi de COVID-19, a anuntat duminica guvernul local, care a decis totodata inchiderea districtului financiar din aceasta metropola…

- Liderul din Hong Kong , Carrie Lam, a declarat vineri ca programul de vaccinare impotriva COVID-19 al orașului se va concentra pe batranii și copiii sai, in timp ce autoritațile se lupta pentru a reduce creșterea infecțiilor cu coronavirus. Liderul din Hong Kong, Carrie Lam, a declarat vineri ca programul…