Stiri pe aceeasi tema

- Liderii de frunte ai Partidului Comunist Chinez au recunoscut ca au existat „deficiente si lacune”in ceea ce priveste modul de gestionare a cazurilor de contaminare cu coronavirus care au pornit de la o piata de fructe de mare din Wuhan, relateaza BBC.

- Renault va extinde pana pe 13 februarie perioada in care va fi inchisa fabrica sa din Wuhan, China, in linie cu indicatiile autoritatilor de la Beijing privind epidemia cu coronavirus, si a extinderii...

- Imagini cu personal medical care isi improvizeaza echipament de protectie din saci de gunoi, dormind in spitale, plangand de frustrare si epuizare au dominat retelele de socializare din China in ultimele doua saptamani, au produs emotie si multe provizii au fost donate. Un video postat de Beijing News duminica…

- The New York Times prezinta o reconstructie a celor sapte saptamani ale epidemiei de coronavirus de la aparitia primelor simptome la inceputul lui decembrie pana la inchiderea orasului Wuhan, locul in care a izbucnit.

- Numarul deceselor confirmate provocate de coronavirus in China a trecut la 304 morti dupa ce autoritatile din provincia Hubei, focarul epidemiei, au anuntat duminica 45 de decese noi, scrie AFP preluat de agerpres.Vezi și: Traian Basescu a RABUFNIT in Parlamentul European: Dna comisar, dna…

- Numarul de decese cauzate de noul coronavirus a ajuns la 170 in China, cu peste 1.700 de noi cazuri de contaminare inregistrate in tara, a anuntat joi guvernul chinez, relateaza AFP.Vezi și: Kelemen Hunor il da de gol pe Ludovic Orban: 'A fost o greseala ca Guvernul a apelat foarte repede…

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat, citate de AFP. Potrivit imaginilor difuzate la televiziune, zeci de excavatoare pregatesc terenul pe care…

- China a ridicat vineri la 25 de morti si 830 de cazuri bilantul epidemiei provocate de un nou coronavirus, a informat Comisia nationala pentru sanatate, scrie AFP preluat de agerpres.Vezi și: BATAIE de JOC la Academia de Poliție: o tanara a fost inmatriculata la ordinul lui Vela, dupa ce profesorii…