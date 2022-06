Stiri pe aceeasi tema

- Canada spune ca avioanele militare chineze s-au apropiat periculos de mult de aeronavele canadiene, in repetate randuri, fiind necesare manevre de evitare a coliziunii, in timpul unor operațiuni in Oceanul Pacific, langa Coreea de Nord, scrie BBC . Cannada a numit comportamentul chinez „neprofesionist”…

- Armata canadiana acuza ca avioanele sale, care supravegheaza aplicarea sancțiunilor Națiunilor Unite asupra Coreei de Nord, sunt harțuite in mod constant de avioanele Chinei, care zboara atat de aproape de echipajele sale incat piloții „se pot vedea unul pe celalalt”. In unele cazuri, avioanele de razboi…

- Armata canadiana acuza ca avioanele sale care supravegheaza aplicarea sancțiunilor Națiunilor Unite asupra Coreei de Nord sunt harțuite in mod constant de avioanele Chinei, care zboara atat de aproape de echipajele sale incat piloții „se pot vedea unul pe celalalt”. In unele cazuri, avioanele de razboi…

- Taiwanul a raportat luni cea mai mare incursiune din ianuarie a forțelor aeriene chineze in zona sa de aparare aeriana, iar Ministerul Apararii de pe insula a declarat ca avioanele de lupta taiwaneze au intervenit pentru a indeparta 30 de aeronave in cea mai recenta creștere a tensiunilor. CITEȘTE ȘI…

- Taiwan, o insula care se autoguverneaza si pe care guvernul comunist din China si-o revendica, s-a plans de ani buni de repetatele incursiuni ale fortelor aeriene chineze in zona de indentificare a apararii sale aeriene, scrie Reuters. Aceste incursiuni, care au loc aproape zilnic, sunt monitorizate…

- Sase avioane militare chineze au tranzitat, pe 11 aprilie, spatiul aerian al Turciei si Bulgariei, ambele membre NATO, pentru a livra rachete Serbiei. Este posibil ca miscarea sa fie considerata o demonstratie de forta, deoarece presedintele sarb Aleksandar Vucic a declarat anterior ca NATO a refuzat…

- In timp ce toata atenția este indreptata spre Ucraina invadata de militarii ruși, in celalalt capat al lumii, Kim Jong Un, liderul nord-coreean, lanseaza rachete balistice intercontinentale (ICBM) cu raza lunga de acțiune, iar in inchisori, ”dezertorii” sunt supuși unor pedepse inumane. Ultima racheta…

- Intr-unul din episoadele Intelligence Matters, gazda Michael Morrel vorbește cu Kenneth Dekleva, un psihiatru, fost ofițer medical regional al Departamentului de Stat al SUA și senior Fellow la George H.W. Fundația Bush pentru Relațiile SUA-China, despre modul in care experții alcatuiesc profilele psihologice…