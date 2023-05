China a trimis în spaţiu primul ei astronaut civil Ieri, China a trimis spre statia sa spatiala Tiangong alti trei astronauti, inclusiv pentru prima data un civil, cu scopul de a-si consolida cunostintele din domeniul zborurilor spatiale cu echipaje umane si de a reduce decalajul ce o separa de Statele Unite si Rusia, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Lansarea de ieri reprezinta un moment important pentru gigantul asiatic, care si-a reafirmat luni dorinta de a trimite un chinez pe Luna pana in 2030, marele obiectiv al unui program spatial ce avanseaza cu regularitate de cateva decenii. Cei trei astronauti care participa la misiunea Shenzhou-16… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

