Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a ironizat miercuri „contradictiile” din politica externa a SUA, dupa ce presedintele american Joe Biden l-a calificat pe omologul sau chinez Xi Jinping drept „dictator”, in conditiile in care relatiile dintre Washington si Beijing pareau sa se detensioneze, transmite AFP. Responsabilii americani…

- Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrarea in august au scazut cu 37 de centi, sau cu 0,5%, la 73,34 dolari pe baril. Cotatia titeiului american West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 54 de centi, sau cu 0,8%, la 68,92 dolari pe baril. Ambele benchmarkuri au scazut cu peste 2 dolari mai…

- Tensiunile dintre Statele Unite si China perturba ordinea internationala, facand-o mai complexa pentru mediile de afaceri decat in timpul Razboiului Rece, afirma Jamie Dimon, presedintele si directorul general al grupului financiar multinational JPMorgan, potrivit cotidianului Financial Times, citat…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov vede "obstacole serioase" in cautarea unei solutii pasnice in Ucraina, declara el vineri, la primirea la Moscova a emisarului chinez Li Hui, relateaza AFP. In cadrul unei intalniri, "ministrul rus al Afacerilor Externe a reafirmat angajamentul Moscovei in favoarea…

- Startup-urile din zona masinilor zburatoare si tehnologiile aferente intra pe ultima suta de metri in China, inainte sa fie dat startul oficial comercializarii acestora. Startup-urile de masini zburatoare din China sunt convinse ca in doi ani, cel mult trei, legislatia si piata vor permite comercializarea…

- Cei 39 de membri ai echipajului sunt dati disparuti, dupa ce nava de pescuit chineza s-a rasturnat marți, in jurul orelor 03.00, ora Beijingului, in Oceanul Indian, a raportat miercuri presa de stat, citata de AFP și Agerpres.Pe nava care apartine companiei chineze de pescuit Penglai Jinglu Fishery…

- In ciuda faptului ca are cele mai numeroase forțe armate din lume, China se confrunta cu o serie de obstacole serioase in eventualitatea in care ar incerca sa invadeze Taiwanul, arata specialiștii.

- Președinta Taiwanului, Tsai Ing-wen, a criticat exercițiile militare ale Chinei ca fiind „iresponsabile” pentru o țara importanta și a declarat ca acestea au provocat instabilitate in Taiwan și in regiune. Ea a facut aceste comentarii intr-un mesaj video, dupa ce Beijingul a incheiat trei zile de exerciții…