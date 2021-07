China a început repatrierea cetăţenilor din Afganistan înainte de retragerea SUA China si-a repatriat 210 cetateni din Afganistan, in contextul in care retragerea trupelor americane se accelereaza, a anuntat compania aeriana angajata de guvernul de la Beijing pentru a-i transporta, relateaza AFP. Un zbor al Xiamen Airlines a parasit Kabulul cu destinatia Wuhan, oras din provincia chineza Hubei, la 2 iulie, a anuntat joi compania pe retelele de socializare. "Pentru a garanta securitatea cetatenilor chinezi din Afganistan, guvernul chinez i-a sfatuit sa paraseasca tara cat mai repede posibil si a furnizat asistenta necesara", se arata intr-un comunicat al Departamentului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

