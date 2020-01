Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din orasul Beijing au raportat luni un prim deces in capitala Chinei, provocat in urma imbolnavirii cu noul coronavirus, relateaza AFP. Victima, un barbat in varsta de 50 de ani, s-a deplasat pe 8 ianuarie in orasul Wuhan, focarul epidemiei, si a prezentat semne de imbolnavire, avand febra,…

- Premierul chinez Li Keqiang s-a deplasat luni in orasul Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus, care a contaminat deja peste 2.700 de persoane din intreaga tara, a anuntat guvernul de la Beijing, relateaza AFP. Li Keqiang se afla in capitala Hubei (centru) pentru a ''cerceta…

- Un numar mare de festivitati prevazute pentru Noul An Chinezesc au fost anulate sambata in China, unde autoritatile isi dubleaza eforturile pentru a impiedica raspandirea noului virus mortal, care deja a provocat moartea a 41 de persoane si a blocat peste 40 de milioane de oameni in regiune, scrie…

- Doua cazuri de infectare cu virusul din China au fost depistate in Franta, a anuntat vineri seara ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, conform cotidianului Le Figaro. Un caz a fost confirmat in Paris, iar altul in Bordeaux. „Pacientul din Bordeaux are 48 de ani, a revenit din China, a trecut…

- Shanghai Disney Resort a facut anunțul, vineri, pe site-ul sau oficial, transmitand ca inchiderea parcului a venit "ca raspuns la prevenirea și controlul focarului de infectie" a virusului coronavirus, potrivit CNN. Resortul a transmis ca vor restitui clientilor banii platiti pe cazare la…

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat, citate de AFP. Potrivit imaginilor difuzate la televiziune, zeci de excavatoare pregatesc terenul pe care…

- Stare de alerta pe intreg teritoriul Chinei. Cea mai mare temere a specialistilor s-a adeverit. Noul tip de coronavirus s-a raspandit in alte doua provincii din China, dupa Wuhan. Autoritatile au transmis ca în weekend au fost depistate doua cazuri în Beijing si un altul în…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca noul coronavirus din China ar putea sa se raspandeasca in intreaga lume, informeaza Reuters. Acesta este motivul pentru care spitalele au fost avertizate sa fie pregatite in eventualitatea unui asemenea scenariu. Potrivit Mariei Van Kerkhove, directorul…