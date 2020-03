"China a combătut acest virus la un preț foarte ridicat" - Interviu Le Point cu Lawrence Lau Epidemia de coronavirus Sars-2 nu trebuia sa provoace decât un episod medical scurt în China, care în plus se afla într-o perioada obișnuita de odihna, sarbatorile naționale ale Anului Nou Chinezesc. Dar, dupa mai bine de o luna de lupta drastica împotriva epidemiei, dupa ce a impus restricții de mobilitate pentru peste 750 de milioane de chinezi, recuperarea acestei adevarate fabrici a lumii este mult mai lenta decât se aștepta. Acum, când virusul provoaca o pandemie pe mai multe continente, piețele financiare intra în panica.

Psihoza? Nu si… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Manzat, realizatoarea rubricii turistice din Libertatea, se afla in Filipine, țara in care s-a inregistrat primul deces din afara Chinei din cauza coronavirusului din afara Chinei. De aproape trei saptamani, nu a mai fost confirmat niciun caz in țara insulara. Situația oficiala la zi in Filipine:…

- Aproape 3.600 de persoane și echipajul navei World Dream, care erau în carantina de teama ca ar fi fost infectați cu noul coronavirus, au debarcat în Hong Kong, dupa ce testele medicale au ieșit negative, informeaza Mediafax citând BBC. Oamenii au stat, timp de patru zile, în…

- 17 romani sunt la bordul vasului de croaziera „Diamond Princess” aflat in carantina de luni in largul coastelor Japoniei, dupa ce un pasager debarcat la sfarsitul lui ianuarie in Hong Kong a fost depistat cu coronavirus. 10 dintre pasagerii care s-au aflat in contact cu acesta pe vas sunt infectati.

- Televiziunea japoneza a prezentat imagini cu mai multi "ofiteri de carantina" urcand la bordul Diamond Princess, nava de croaziera a companiei americane Princess Cruises (grupul Carnival Corp), pentru a verifica starea de sanatate a 2.666 de pasageri si 1.045 de membri ai echipajului. …

- Wang Guangfa, care conduce Departamentul de medicina pulmonara in cadrul Spitalului Universitar Peking din Beijing, a facut parte dintr-o echipa de experti care au vizitat la inceputul acestei luni orasul Wuhan, unde noul coronavirus a fost detectat pentru prima data."Am fost diagnosticat…

- Misterioasa pneumonieaparuta în China crește îngrijorarea, în timp ce a doua persoana a decedat, iar zeci de pacienți sunt infectați. Thailanda a anunțat de asemenea, vineri, al doilea caz, relateaza AFP. Un barbat de 69 de ani a murit miercuri la Wuhan (centru), un oraș de 11…