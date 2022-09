China a băgat spaima în corporatiștii Americii Directorii executivi ai companiilor americane cotate la bursa sunt din ce in ce mai ingrijorați de spectrul unei noi escaladari a tensiunilor din cauza Taiwanului, un furnizor important de componente esențiale, cum ar fi semiconductoarele. Numarul de dosare anuale de reglementare care citeaza Taiwanul drept factor de risc a crescut semnificativ in ultimele 12 luni, […] The post China a bagat spaima in corporatiștii Americii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

