Presedintele chinez Xi Jinping a promulgat marti o reforma a sistemului electoral din Hong Kong, o decizie care ar urma sa duca la o marginalizare totala a opozitiei in teritoriul semiautonom, transmite AFP. Comitetul permanent al forului legislativ chinez votase in aceeasi zi, cu ''unanimitate'', amendamente in acest sens, a indicat agentia de presa Xinhua. Aceasta reforma a fost impusa de Beijing fara ca parlamentul hong-konghez, Consiliul legislativ, sa aiba vreun cuvant de spus. Intr-o scurta relatare, agentia de presa Xinhua se limiteaza sa anunte ca ''presedintele…