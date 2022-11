China a anunţat vineri, în mod oficial, oferte existente pentru avioane Airbus în valoare de 17 miliarde de dolari Agentia de achizitii de stat a Chinei, CASC, a declarat ca a semnat un acord pentru 140 de avioane Airbus, incluzand 132 de avioane din familia A320 si opt avioane cu corp larg A350, in timpul vizitei de o zi a lui Scholz. Cu toate acestea, momentul ales pentru anunt a declansat speculatii, deoarece un purtator de cuvant al Airbus a spus ca acopera acorduri deja existente in registrele sale de comenzi, inclusiv o parte a unui acord cu 292 de avioane, convenit in iulie, iar o sursa din industrie familiarizata cu chestiunea a spus ca acordul pentru A350 dateaza inca din 2019. ”Modul de operare al… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China a anuntat vineri, in mod oficial, oferte existente pentru avioane Airbus in valoare de 17 miliarde de dolari, in ceea ce expertii au descris ca un efort de a prezenta o vizita a cancelarului german Olaf Scholz care i-a luat prin surprindere pe producatorul european de avioane si pe observatorii…

- Berlinul trebuie sa schimbe modul in care trateaza China, pe masura ce Beijingul se intoarce pe o cale politica „marxist-leninista”, a scris joi cancelarul german Olaf Scholz intr-un articol de opinie pentru Politico Europe și ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung. Liderul guvernului federal…

- Olaf Scholz admite ca Germania nu trebuie sa devina dependenta de China din punct de vedere economic, dar nu semnaleaza totuși o schimbare majora a relațiilor bilaterale, scrie site-ul european Politico, in ajunul vizitei cancelarului german la Beijing. Berlinul trebuie sa iși schimbe modul in care…

- Berlinul a stabilit luna trecuta un pachet de ajutor energetic, inclusiv o plafonare a pretului gazului si o reducere a taxei pe vanzarile de combustibili, pentru a ajuta gospodariile si intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri). Plafonul, care stabileste un anumit pret, difera de incercarile de a…

- Anunțul facut vineri de Germania privind un plan de 200 de miliarde de euro pentru a-și proteja economia de creșterea prețurilor la energie a starnit ingrijorarea unora dintre partenerii sai europeni, care se tem de o concurența neloiala daca nu pot mobiliza astfel de sume, potrivit AFP.

- Franța și Germania se vor ajuta reciproc pentru a face fața crizei energetice, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron. Franța va fi pregatita sa furnizeze gaz Germaniei, in timp ce Germania a fost de acord sa trimita energie electrica in Franța, daca este necesar, a declarat Macron dupa o convorbire…

- Compania rusa de gaze a anunțat vineri ca aprovizionarea cu gaze naturale prin conducta Nord Stream 1 va ramane oprita. Pretinde ca a constatat o scurgere de ulei la turbina principala de la stația de compresoare de langa Sankt Petersburg, conform biziday.ro Rușii nu au precizat cand ar putea fi remediata…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și fost președinte al țarii, Dmitri Medvedev, a estimat ca pana la sfarșitul acestui an pretul gazului va ajunge la 5.000 de euro per mia de metri cubi de gaz, cu o creștere pe care țarile occidentale o leaga de invazia militara rusa din Ucraina,…