China a anunțat, pentru a doua zi consecutiv, un singur caz nou de contaminare locală China a anunțat miercuri, un singur caz de contaminare „locala” cu noul coronavirus Covid-19 si 12 cazuri de „import”. Pentru a doua zi consecutiv, este singurul caz inregistrat in orașul Wuhan (provincia Hubei), unde a inceput epidemia, in decembrie 2019, potrivit AFP. In ultima saptamana, in provincia Hubei s-au depistat doar cateva cazuri noi de The post China a anunțat, pentru a doua zi consecutiv, un singur caz nou de contaminare locala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

