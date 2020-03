China - 19 persoane şi-au pierdut viaţa într-un incendiu masiv de pădure în sud-vestul ţării Optsprezece pompieri si un paznic si-au pierdut viata intr-un gigantic incendiu de padure izbucnit in sud-vestul Chinei, au declarat marti autoritatile, citate de AFP. Incendiul a fost raportat luni in provincia muntoasa Sichuan, "amenintand direct siguranta orasului Xichang", situat la circa 2.200 de kilometri de capitala Beijing, a declarat primaria pe retelele de socializare. In imaginile difuzate de televiziunea nationala se pot vedea enormi nori de fum ridicandu-se deasupra muntilor care inconjoara acest oras -cu o populatie de o jumatate de milion de locuitori - si dand cerului culoarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Inițial, focul a izbcnit la Daying Farm din Xichang, provincia Sichuan, dar un vant puternic a raspandit cu repeziciune flacarile catre Muntele Lushan din oraș.Astazi, la 1:30 dimineața (ora locala), o echipa formata din 21 de pompieri din regiunea Ningnan din prefectura Liangshan, condusa de un ghid…

