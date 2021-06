Stiri pe aceeasi tema

- Optsprezece persoane si-au pierdut viata si 16 au fost ranite in noaptea de joi spre vineri intr-un incendiu izbucnit la o scoala de arte martiale din centrul Chinei. Majoritatea victimelor sunt elevi ai scolii, cu varste cuprinse intre sapte si 16 ani, potrivit presei locale, informeaza AFP.

- 17 persoane, dintre care 5 copii, au fost evacuate, miercuri, in urma unui incendiu izbucnit intr-un apartament din Slatina. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, pompierii au intervenit, in municipiul Slatina, pe strada Tunari, pentru stingerea unui incendiu…

- Cel puțin 11 persoane, majoritatea copii, au fost uciși intr-un atac armat la o școala din Rusia. Cei doi atacatori au deschis focul intr-o școala din orașul Kazan, relateaza The Moscow Times care citeaza surse din serviciile de securitate și agenția de stat TASS, conform digi24.ro. Potrivit primelor…

- Cel putin 18 persoane, printre care si 16 pacienti de coronavirus, au murit sambata dimineata intr-un incendiu devastator izbucnit intr-un spital din statul Gujarat, informeaza autoritațile, citate de DPA.

- Momente de teroare in Vrancea, acolo unde un incendiu puternic a izbucnit la o școala din localitatea Mera. In urma tragediei, zeci de elevi și cadre didactice au fost evacuate de urgența, pompierii intervenind de urgența pentru a lichida focul. Ce pagube s-au inregistrat Momente de panica in aceasta…