Stiri pe aceeasi tema

- Liceul cu Program Sportiv (LPS) din Botosani implementeaza, incepand de miercuri, un proiect Erasmus+ care va permite predarea materiilor dupa o metoda inovatoare. Alaturi de alte patru licee din Tarile de Jos, Spania, Grecia si Turcia, LPS va derula proiectul "Stil de invatare si de viata…

- Romania și alte patru țari cer Uniunii Europene o abordare comuna asupra creșterii prețurilor la energie Romania și alte patru țari cer Uniunii Europene o abordare comuna asupra creșterii prețurilor la energie Franta, Grecia, Republica Ceha, Spania si Romania susțin ca in Europa trebuie adoptata o „abordare…

- Școala Gimnaziala Pojorata participa la un proiect Erasmus+ „Reading is my passion and new fashion" inca din toamna anului 2020. Parteneriatul implica școli din Polonia, Grecia, Letonia, Romania, Italia și Spania.Scopul principal al proiectului este de a crește ...

- Padurea Pedagogica de la Tașuleasa Social, proiect unic in țara, a ajuns la 10 ani. De-a lungul celor 10 ani, peste 9.000 de copii și tineri din 20 de țari i-au trecut pragul și au invațat in mijlocul naturii. Padurea Pedagogica este un proiect pus la punct de Tașuleasa Social acum 10 ani. A fost denumit…

- Lista reactualizata a tarilor cu risc epidemiologic Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a reactualizat lista tarilor cu risc epidemiologic pentru accesul în România. Spania iese de pe lista rosie si trece pe cea galbena, în schimb Austria se muta de pe lista verde pe cea…

- Guvernul a actualizat joi, 19 august, lista tarilor cu risc epidemiologic, care va intra in vigoare pe 22 august, la miezul nopții. Din nefericire, Grecia, Spania dar și Turcia au ramas in continuare in zona roșie. Verifica acum noua actualizare pentru a vedea unde se situeaza țara pe care vrei sa o…

- De astazi intra in vigoare noua lista a tarilor cu risc epidemiologic: Turcia, Israel si Statele Unite intra in zona rosie unde sunt deja Spania, Grecia sau Marea Britanie. In schimb, Olanda si Malta, care se aflau pe lista rosie, au trecut pe cea galbene dupa ce numarul cazurilor de coronavirus a scazut.…

- Romania intervine in țarile afectate de incendii. Vorbim de țari precum Turcia, Grecia sau Macedonia de Nord și altele. Anunțul a fost facut de șeful DSU, Raed Arafat. „Urmeaza sa trimitem un ajutor in Grecia pentru incendii. E un moment greu pentru multe țari. Noi am inaintat oferte de ajutor,…