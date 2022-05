Pasionații de navigație care nu iși permit sa cumpere un iaht sau o șalupa de lux, au ocazia sa cumpere la prețul unei mașini SH o ambarcațiune maritima care, dupa reparații și amenajari interioare ale spațiului cabinei le va oferi confort dar și o mare siguranța in navigarea pe Dunare și pe Marea Neagra, chiar și in condiții de vreme rea. Administrația Fluviala a Dunarii de Jos (AFDJ) din Galați are in derulare un program de modernizare a flotei de nave speciale și auxiliare și in acest context vinde o parte din navele maritime mai mici pe care le-a avut in dotare pana acum. Este vorba de doua…