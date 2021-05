Cei 14 milioane de chilieni cu drept de vot sunt chemati la urne sambata si duminica pentru a-i desemna din 1.373 de candidati pe cei 155 de membri ai Conventiei constitutionale ce vor avea responsabilitatea redactarii unei noi constitutii a tarii, relateaza AFP. Schimbarea legii fundamentale datand din 1980, in timpul regimului militar al lui Augusto Pinochet, a fost una dintre revendicarile amplei miscari de contestare lansate in toamna lui 2019 pentru a cere o societate mai egalitara. Constitutia actuala, care limiteaza drastic actiunea statului si sustine activitatea privata in toate sectoarele,…