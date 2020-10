Chile: Votul favorabil unei noi Constituţii conduce detaşat (rezultate parţiale) Votul in favoarea schimbarii Constitutiei in Chile se situeaza detasat pe primul loc, cu peste 77% din sufragii, potrivit rezultatelor partiale ale referendumului organizat duminica si centralizate din peste 11% din sectiile de votare, noteaza AFP.



Potrivit acestor rezultate partiale, votul in favoarea unei noi Constitutii a obtinut 77,26%, fata de 22,24% impotriva acestei optiuni.



Aproape 15 milioane de chilieni au fost chemati duminica sa se pronunte prin referendum in legatura cu schimbarea Constitutiei, mostenita din perioada dictaturii lui Augusto Pinochet (1973-1990).

Sursa articol si foto: agerpres.ro

