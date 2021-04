Stiri pe aceeasi tema

- Chile impune noi restricții din cauza creșterii infecțiilor cu COVID-19, deși este cea mai avansata țara de pe continentul latino-american in privința vaccinarii, scrie AFP. Țara are 19 milioane de...

- Magistrații spun ADIO pensiei anticipate. Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege initiat de parlamentarii PNL si USR care vizeaza abrogarea reglementarii prin care se permitea iesirea anticipata la pensie a judecatorilor si procurorilor. Legea actuala inițiata de PSD permitea magistratilor sa iasa…

- Senatul a adoptat luni, ca prim for sesizat, proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 8/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. OUG are in vedere reducerea unor cheltuieli structurale referitoare…

- Senatul a adoptat, luni, OUG 8/2021 care vizeaza reducerea unor cheltuieli structurale. Senatul a votat eliminarea sporului de COVID-19 pe care il primeau angajații din prefecturi, inghețarea punctului de pensie și eliminarea gratuitații totale pe tren pentru studenți. Astfel, este eliminat sporul de…

- Autostrada A10 Sebeș – Turda ar fi trebuit sa fie gata din 2016, dar proiectul are mari probleme din cauza antreprenorului grec. Asociația Pro Infrastructura a realizat o filmare din drona cu șantierul de pe Lotul 2, iar concluzia este nu dezamagitoare, ci de-a dreptul îngrijoratoare.…

- Camera Deputaților și Senatul au adoptat, in plenul reunit de marți, proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2021, in forma inițiata de Executiv, fara amendamente, cu 254 voturi „pentru”, 128 de voturi „impotriva” și nicio abținere. Și proiectul Legii bugetului de stat pe acest an…

- Federatia Sanitas picheteaza marti dimineata Parlamentului Romaniei, solicitand senatorilor si deputatilor sa modifice proiectul de buget pentru anul 2021 astfel incat atat beneficiarii serviciilor de sanatate, cat si salariatii din sistem sa beneficieze de o "sanatate de calitate, la standarde europene".…

- Primarul Constantin Toma a fost nevoit sa iși retraga propriul proiect de pe ordinea de zi a ședinței CLM Buzau dupa ce un consilier USR a reclamat valoarea prea mare la care s-ar ajunge in urma amenajarii. Astazi, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al municipiului Buzau figura un proiect…