Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chilian Sebastian Pinera a condamnat duminica pentru prima data violentele comise de politie de la inceputul miscarii de contestare sociala, la 18 octombrie, din tara, noteaza AFP, conform agerpres.ro. "A fost un recurs excesiv la forta, au fost comise abuzuri sau delicte, iar drepturile…

- Presedintele chilian Sebastian Pinera a condamnat duminica pentru prima data violentele comise de politie de la inceputul miscarii de contestare sociala, la 18 octombrie, din tara, noteaza AFP. "A fost un recurs excesiv la forta, au fost comise abuzuri sau delicte, iar drepturile tuturor…

- O cladire istorica din centrul Santiago de Chile a fost incendiata, vineri noapte, in timpul protestelor violente fata de Guvernul lui Sebastian Pinera care au inceput in urma cu trei saptamani, timp in care au murit mai mult de 20 de oameni, dintre care sase cetateni straini.

- Peste un milion de persoane au protestat pasnic, vineri, pe strazile capitalei Santiago de Chile, informeaza dpa si AFP. "Multimea marsaluieste astazi, vesela si pasnica, iar chilienii cer un Chile mai drept si mai solidar, ceea ce deschide cai marete ale viitorului si sperantei. Cu totii am ascultat…

- Presedintele chilian Sebastian Pinera a anuntat marți, prin intermediul unui discurs, un pachet de masuri sociale care sa ii linișteasca pe oamenii care au ieșit in strada, informeaza Agerpres. Astfel, intenția acestuia este de a pune capat protestelor din ultimele zile provocate de cresterea preturilor…

- Presedintele chilian Sebastian Pinera a anuntat pentru marti o reuniune cu liderii partidelor politice in speranta gasirii unui "acord social" care sa puna capat valului de contestare si de violenta soldat cu moartea a 11 persoane, transmite AFP. "Maine ma voi intalni cu liderii partidelor,…

- Chile este "in razboi", a afirmat duminica presedintele Sebastian Pinera, a carui tara este zguduita de trei zile de revolte si jafuri care au facut sapte morti, cea mai grava explozie sociala din ultimele decenii, noteaza AFP. Pentru a doua noapte consecutiv, o masura de stare de asediu a…

- Ministerul palestinian pentru Afacerile Ierusalimului a informat, prin intermediul unui comunicat, ca polițiștii au percheziționat locuința ministrului și l-au reținut ulterior. Autoritatea Palestiniana descrie arestarea lui Hadami ca fiind parte a unei „campanii de harțuire”.„Acesta este…