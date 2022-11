Stiri pe aceeasi tema

- Un sortiment de chifteluțe de cod au fost retrase din magazinele Lidl, vineri, in urma unei suspiciuni de contaminare cu Listeria, a anunțat Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. „Producatorul Jeka Fish recheama preventiv produsul „Sødergaarden Chifteluțe de cod,…

- Mai multe sortimente de crenvursti Wudy au fost retrase de la vanzare din toate magazinele din tara, furnizorul solicitand rechemarea voluntara a produselor dupa depistarea bacteriei Listeria Monocytogenes. Potrivit Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), furnizorul…

