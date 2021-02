Stiri pe aceeasi tema

- Chick Corea, una dintre legendele muzicii jazz, a murit joi la varsta de 79 de ani, informeaza revista Rolling Stone . Potrivit revistei americane, Chick Corea suferea de o forma rara de cancer. In anii 60, Corea s-a consacrat ca un pianist de top, facand parte din trupa celebrului Miles Davis. Ulterior…

- Profesorul Constantin Iuga Cireașa a murit rapus de coronavirus acum doua saptamani. Era profesor, ca si sotia sa, la Liceul teoretic din Buzau ”Ștefan cel Mare”, Avea 69 de ani, iar boala a inaintat fulgerator prin tuse și sufocare. Soția sa, pofesor de limba și literatura romana, a pierit și ea in…

- Jack Harlow, nominalizat anul acesta la premiile Grammy, și-a lansat albumul de debut care cuprinde colaborari surprinzatoare cu Adam Levine, Lil Baby, Big Sean, Chris Brown și multi alti, precum și hitul “WHATS POPPIN”, care l-a și propulsat in topurile globale de anul acesta. Albumul “That’s What…

- Mii de bolnavi de cancer au murit cu zile in ultimele noua luni, dupa ce accesul in spitale a fost aproape imposibil din cauza restrictiilor impuse pandemie. Pacientii spun ca au fost uitati de statul roman si atrag atentia ca mor cu zile oameni care au o sansa la viata, in ciuda bolii. Mai mult, […]…

- Un tanar de 19 fusese diagnosticat cu cancer la creier, cancer la plamani, cancer la aorta abdominala și cancer testicular. Suceveanul Ștefan Mandachi inițiase in urma cu trei luni campanie de strangere de fonduri, scrie publicația locala Turnul Sfatului. Sebastian Bacila, un tanar sibian care fusese…

- Deputatul PSD Sebastian Radu, membru al Comisiei de sanatate, a murit miercuri dimineața, dupa ce a fost confirmat cu noul coronavirus și spitalizat. Politicianul avea 49 de ani, iar anunțul a fost facut de liderul PSD, Marcel Ciolacu, potrivit HotNews.ro."Am primit in aceasta dimineața una dintre cele…

- Calin Gane s-a nascut pe 12 mai 1942, la Brasov. A jucat pentru Steagu’ in sezonul 1959/60 si intre anii 1963-1970. Potrivit lastegaru.net, intre 1960 si 1963 a urmat cursurile Facultatii de Filologie din Cluj, respectand traditia familiei, si a jucat pentru U Cluj. Pentru FC Brasov, Calin Gane a jucat…

- Fostul lider PSD Mircea Geaoana, actual secretar general adjunct al NATO, a anunțat, sambata, ca i-a murit mama. „Astazi ne-a parasit pentru totdeauna, iubita mea mama, Elena Iuliana Geoana. Un om bun, bland și iubitor, o soție, mama, bunica și o prietena fara pereche. Se va intalni in Ceruri…