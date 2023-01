Stiri pe aceeasi tema

- Aproape toate magazinele obligate sa asigure plata cu cardul. A intrat in vigoare legea prin care comercianții trebuie sa aiba POS Legea care ii obliga pe comercianti sa le dea clienților posibilitatea de a plati cu cardul a intrat in vigoare. Actul normativ vizeaza firmele din comerț și servicii care…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anunțat, la Antena 3 CNN, cand vor primi romanii cardurile de energie și cum le vor putea folosi pentru a plati facturile la gaz și curent.

- Comercianții au obligația sa accepte plata cu cardul de la inceputul acestui an, daca au incasari in numerar cu o valoare mai mare de 50.000 de lei in cursul unui an. Este vorba despre firmele care desfașoara activitați de comerț cu amanuntul și cu ridicata, precum și de prestari de servicii. Autoritațile…

- Comercianții au obligația sa accepte plata cu cardul daca au incasari in numerar cu o valoare mai mare de 50.000 de lei in cursul unui an, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Comercianții au obligația sa accepte plata cu cardul de la inceputul acestui an, daca au incasari in numerar cu o valoare mai mare de 50.000 de lei in cursul unui an. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Studiu Global Payments Black Friday, cel mai important eveniment de shopping al anului, a aratat un o creștere in utilizarea metodelor de plata digitale, dar și in valoarea produselor achiziționate de romani in 2022. Comercianții au folosit tehnologia in mod creativ, s-au adaptat contextului și au pus…

- Mai mulți comercianți romani vor fi obligați sa instaleze POS-uri pentru plata cu cardul, de la 1 ianuarie 2023! Așadar, odata cu intrarea in vigoare a recentelor modificari legislative in domeniu, romanii vor putea plati cu cardul la mai mulți operatori economici.Guvernul a decis, in iulie, reducerea…

- Utilizatorii tuturor celor 19 linii de transport metropolitan operat de RATBV au de astazi posibilitatea plații calatoriilor direct cu cardul bancar contactless, acest nou sistem fiind implementat de societatea noastra impreuna cu BCR și Orange. De menționat faptul ca acest sistem, ce poate fi utilizat…