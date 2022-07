Stiri pe aceeasi tema

- Marele val de caldura care acopera zone intinse din Europa s-a deplasat joi in mod constant spre est, forțand țari precum Italia, Polonia și Slovenia sa emita cele mai inalte alerte de canicula, iar pompierii au luptat cu incendii de vegetație pe intreg continentul, scrie Reuters. De cand temperaturile…

- In Parlamentul din Marea Britanie se evalueaza costul valului de caldura istoric ce a lovit țara și a adus cu el și 13 morți. Cel puțin 13 persoane au murit in Marea Britanie in timp ce inotau in timpul unei perioade cu recorduri de caldura care a declanșat incendii, a distrus șinele de tren și a declanșat…

- Pompierii din Londra au trecut marți prin cea mai grea zi de munca pentru serviciile de urgența de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace in lupta contra incendiilor care au ravașit mai multe zone din Marea Britanie din cauza temperaturilor ridicate cu care se confrunta intreaga Europa, scrie The…

- Greta Thunberg a avut un mesaj acid dupa valul de caldura ce a lovit in plin Europa, spunand ca aceasta criza climatica este departe de a se termina. „Mergem ca somnambulii spre marginea prapastiei”, a comentat activista de mediu. Primarul Londrei a tras alarma de incendiu, in Franta sunt temperaturi…

- Brigada londoneza de pompieri spune ca a intervenit, marți, la 10 incendii in capitala Marii Britanii, in contextul temperaturilor foarte mari inregistrate aici, transmite Sky News. Serviciul de pompieri a declarat „incident major” ca raspuns la numarul mare de incendii din Londra.

- Noile date transmise de Met Office serviciul meteorologic britanic indica un nou record de temperatura de 40 grade Celsius, inregistrat marti in Londra, pe fundalul intensificarii valului de caldura care a cuprins Europa. In sud-vestul Frantei pompierii se lupta pentru a stinge incendiile masive de…

- Astazi, 18 iulie, Marea Britanie a trecut prin cea mai calduroasa zi inregistrata vreodata, cu temperaturi care au atins pentru prima data 40 de grade Celsius, ceea ce a forțat companiile feroviare sa anuleze serviciile, școlile s-au inchis mai devreme, iar miniștrii au indemnat populația sa ramana…

- Un nou val de caldura extrema cuprinde Europa. In mai multe tari sunt in vigoare avertismente de canicula iar in vestul continentului temperatura s-a situat deja, ieri, cu mult peste cea normala. In Spania s-au atins 42 de grade, in sudul Frantei, 38 de grade iar la Londra, 32 de grade, valoare foarte…