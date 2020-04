Chiar că vine RELAXAREA! Avem unde să mergem după 15 mai Dupa data de 15 mai, odata cu incetarea starii de urgența, sunt pregatite mai multe masuri de relaxare a restricțiilor impuse de autoritați. Președintele Klaus Iohannis a declarat marți ca pana saptamana viitoare va stabili impreuna cu Guvernul ce vor putea și ce nu vor putea sa faca romanii dupa data de 15 mai. Conform unor surse politice, in ședința conducerii PNL de marți seara, premierul Ludovic Orban le-a spus liderilor PNL cateva dintre masurile pe care Guvernul le are in vedere. Premierul a ținut sa precizeze ca va fi doar o „ușoara relaxare” a restricțiilor. Astfel, dincolo de ridicarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

