Chestorul Constantin Adrian Gluga ramane seful IPJ Constanta!

- Mandat european de arestare, pus in aplicare de politistii constanteni. Un barbat cautat de autoritatile din Irlanda, arestat preventiv.Ieri, 2 decembrie, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au identificat un barbat, de 35 de ani,…

- Comisar sef Constantin Adrian Gluga i. Seful Inspectoratului de Politie Judetean Constanta: Restabilirea autoritatii statului roman asupra Dobrogei nu poate fi decat un motiv de imensa bucurie. 14 noiembrie 1878 a reprezentat un moment de cotitura in drumul catre desavarsirea unitatii nationale, iar…

- Un moment de reculegere in amintirea Colonelului Daniel Popa, seful ISU Dobrogea a fost organizat de ISU Dobrogea, imagini puteti vedea in sectiunea "Videoldquo;. Colonelul Daniel Popa, inspectorul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al Judetului Constanta s a stins din viata…

- Toti cei ce vor sa vrea sa ii aduca un omagiu si sa aprinda o lumanare regretatului colonel, o pot face pe bulevardul Mircea cel Batran, in fata Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ldquo;Dobrogea" al judetului Constanta, imagini puteti vedea in sectiunea "Galerie fotoldquo;. Altar cu lumanari…

- Persoanele in cauza ar fi determinat si inlesnit practicarea prostitutiei mai multor tinere, pe teritoriul mai multor tari din spatiul Uniunii Europene, obtinand astfel foloase patrimonialeTribunalul Constanta a decis ieri, 19 octombrie 2020, mentinerea in stare de arest preventiv a celor cinci persoane…

- Dupa controalele anti Covid desfasurate ieri, de politisti in civil, in mall urile din Constanta, oamenii legii au continuat astazi raziile pentru respectarea masurilor impotriva coronavirusului in vigoare, in cadrul unei actiuni desfasurate pe bulevardul IC Bratianu, din Constanta.Concret, reprezentantii…

- In perioada 01.12.2008 15.12.2009, seful Politiei Judetului Constanta a fost ofiter de politie judiciara in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Galati.Prin ordin al ministrului afacerilor interne, incepand cu data de 1 octombrie, comisarul sef de politie Constantin Adrian Gluga…

- Parintele unui copil a spus ca acestia nu distrugeau, nu injurau, stateau de vorba de un ton civilizat, iar cu cateva ore inainte jucasera fotbal si baschet in curtea unitatii de invatamant. "Referitor la situația aplicarii a 8 sancțiuni contravenționale unor elevi, de catre polițiștii Inspectoratului…