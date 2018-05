Stiri pe aceeasi tema

- Cambridge Analytica, firma de date personale utilizata in campania Trump din 2016 și care se afla in centrul unui scandal care implica utilizarea abuziva a datelor utilizatorilor Facebook, iși inchide operațiunile și declara faliment. Potrivit Wall Street Journal,…

- Potrivit anchetatorilor, totul s-a petrecut pe 8 aprilie, in timpul zilei, cand tanarul, de 24 de ani, Nicolae Irinoiu Negoita, a urmarit-o batrana in toaleta bisericii unde i-a aplicat mai multe lovituri si a violat-o. „Infractiunea s-a petrecut in toaleta bisericii din localitatea Ivesti, in timpul…

- Israelul a publicat miercuri date legate de numarul total al evreilor care traiesc in lume, afirmand ca in 2018 sunt mai puțini evrei decat erau in 1939, la finalul celui de-al Doilea Razboi Mondial, scrie AFP.

- Armata Rusiei, care il sustine pe presedintele sirian Bashar al-Assad, a declarat ca doua avioane de razboi israeliene F-15 au bombardat baza aeriana siriana T-4, conform agentiei de stiri Interfax. Ministerul Apararii din Rusia a anuntat ca avioanele de razboi israeliene au condus atacurile…

- Un barbat și-a pierdut viața dupa ce a fost strapuns de un taur. Incidentul dramatic a avut loc in timpul spectacolului Fiesta del Toro del Aleluya din Spania, sub privirile inspaimantate ale spectatorilor. Momentul dramatic a fost filmat, iar clipul a ajuns viral pe internet. In video…

- Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana, in parteneriat cu Asociatia MetruCub - resurse pentru cultura și Muzeul National al Banatului, continua proiectul de dezvoltare și consolidare a comunitaților de mediatori culturali locali. Cei care doresc sa se inscrie o pot face gratuit pana pe 18…