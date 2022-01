Stiri pe aceeasi tema

- Reporter: Ce cuvant ar descrie cel mai bine anul 2021? Florin Jianu: ”Combativitate” poate descrie anul 2021, combativitate din partea antreprenorilor, din partea noastra, a reprezentantilor intreprinderilor mici si mijlocii. Un an 2021 in care incertitudinile au fost combatute de antreprenori de cele…

- Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, a fost reales, joi, in functia de vicepresedinte al SMEunited, cea mai mare organizatie patronala a IMM-urilor din Europa, potrivit unui comunicat remis vineri de CNIPMMR, conform agerpres.…

- Continua audierile miniștrilor propuși sa faca parte din Cabinetul Ciuca Foto: facebook.com/cameradeputatilor Continua audierile miniștrilor propuși sa faca parte din Cabinetul Nicolae Ciuca. Toți candidații care au ajuns pâna acum în comisiile de specialitate din Parlament au…

- Oamenii de afaceri ruși sunt interesați sa implementeze proiecte economice comune cu Moldova și Romania, care ar aduce profit și beneficii semnificative tuturor celor trei parți. Despre acest lucru intr-un interviu pentru Noi.md a vorbit președintele Uniunii comercial-financiare din Rusia, Stanislav…

- CCIRO Italia a organizat in zilele 10-11 noiembrie o misiune economica la Genova, acțiune prin care președintele CCIRO Italia, Eugen Terteleac, a demarat discuții asupra realizarii unor proiecte de interes comun intre Liguria și Romania, proiecte cu caracter socio-economice care vizeaza in special dezvoltarea…

- Vicepreședintele PNL Gheorghe Falca a spus la RFI ca este adeptul unei coaliții de guvernare cu USR, dar cand partenerul ”incurca lucrurile”, e nevoie de o alianța funcționala și stabila, aluzie la o eventuala colaborare cu PSD. Falca a susținut ca deși el a fost mereu un adversar al PSD-ului, ”stabilitatea”…

- Romania se situeaza pe ultimele locuri din Europa la capitolul campanie de vaccinare anti-coronavirus. In acest context, Florin Citu a fost intrebat, marti, la Parlament, cum se va implica in campania de vaccinare. ”Pe deoparte, mesajele sau ceea ce vedem in societate, toata lumea spune ca nu are incredere…

- Sociologul Barbu Mateescu declara ca adoptarea de catre Parlament a motiunii de cenzura impotriva Cabinetului Citu reprezinta din multe puncte de vedere „o binecuvantare” pentru absolut toata lumea, aceasta reprezentand o oportunitate pentru a reincarca bateriile guvernarii, informeaza Agerpres. „Lucrul…