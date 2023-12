Cheltuielile planificate și prioritățile Guvernului Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2024 prevede ca cheltuielile vor scadea la anul cu 2 miliarde de lei fața de 2023 și vor constitui 82,2 miliarde de lei. Economista de la IDIS „Viitorul”, Diana Enachi, numește aceasta scadere „optimizare” a cheltuielilor, și nu „reducere”. Ea precizeaza ca cheltuielile planificate de guvern ramin mult mai mari decit cele din 2022. Pe primele loc Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a solicitat 4,2 miliarde de lei si a primit 1,7 miliarde din Fondul de rezerva al Guvernului, iar acesti bani vor fi alocati, in primul rand, pentru salariile angajatilor, restul urmand sa fie distribuiti in procente egale pentru domeniile

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, inaintea ședinței de Guvern ca sanatatea primește 1.7 miliarde de lei pentru medicamente, servicii și dispozitive medicale, pentru derularea programelor naționale de sanatate curative, dar și pentru acordarea de tratamente compensate și gratuite. Astfel, va…

- Premierul Marcel Ciolacu le-a cerut, joi, ministrilor coordonatori de reforma sa aiba consultari permanente cu reprezentantii Comisiei Europene, inclusiv la nivel tehnic, pentru ca tintele si jaloanele din PNRR sa fie indeplinite in acord cu cerintele si valorificand experienta celorlalte state membre.Potrivit…

- Dupa ce au redactat și aprobat un prim proiect de masuri de austeritate, liderii Romaniei vor sa mai adopte un nou set de masuri in acest sens. Pentru a-și acoperi prostia și ineficiența, ei vor sa bage și mai adanc mana in buzunarele tot mai goale ale acestui popor. Deciziile lor nu vor face altceva…

- Camera Reprezentantilor din Congresul Statelor Unite se reuneste din nou sambata, avand la dispozitie mai putin de 18 ore pentru a evita blocarea guvernului din lipsa de finantare - asa-numitul „shutdown".

- Potrivit acestui document, cheltuielile apararii ruse vor creste in 2024 cu 68% fata de acest an si vor atinge 10.800 de miliarde de ruble (106 miliarde de euro). Astfel, suma alocata apararii va prezenta aproximativ 30% din totalul cheltuielor federale in 2024 si 6% din PIB – o premiera in istoria…

- ”Proiectul de lege a fost discutat intr-o prima lectura, in Guvern, tocmai in ideea aceasta ca toti membrii Guvernului sa ia la cunostinta si apoi sa avizeze proiectul, conform procedurilor legale. Sigur, proiectul de lege, pana in momentul in care se aproba de catre Guvern, poate fi adaugat si pot…

- ”Proiectul de lege a fost discutat intr-o prima lectura, in Guvern, tocmai in ideea aceasta ca toti membrii Guvernului sa ia la cunostinta si apoi sa avizeze proiectul, conform procedurilor legale. Sigur, proiectul de lege, pana in momentul in care se aproba de catre Guvern, poate fi adaugat si pot…