Reprezentanții legali ai lui Chelsea Manning au declarat ca aceasta a incercat miercuri sa-și puna capat zilelor. Fosta analista de informatii a fortelor armate americane a fost transportata la spital. A fost inchisa dupa ce a refuzat sa depuna marturie intr-un caz care il vizeaza pe Julian Assange.

Șeriful Dana Lawhorne, a declarat ca „incidentul a avut loc astazi, in jurul orei locale 12.11, in Centrul de Detenție pentru Adulți din Alexandria. Deținutul in cauza este Chelsea Manning. Situația a fost gestionata in mod corespunzator de catre personalul unitații, iar victima este in siguranța."