- Chelsea traverseaza un sezon dezastruos in Premier League sub comanda lui Mauricio Pochettino (51 de ani), echipa ocupand locul 11 dupa 23 de etape, cu doar 31 de puncte obținute. La ultimul meci, infrangerea de pe Stamford Bridge cu Wolverhampton, scor 2-4, fanii londonezi au cerut demiterea lui Pochettino.…

- Chelsea, eșec dupa eșec. 1-4 cu Liverpool in mijlocul saptamanii, 2-4 duminica in fața lui Wolverhampton. A 10-a infrangere suferita in actualul campionat și prima cu Wolves pe Stamford Bridge din 1979! In acest ritm, managerul Mauricio Pochettino risca sa fie concediat. Chelsea nu iși revine in Premier…

- Chelsea - Middlesbrough, meci contand pentru mansa a doua a semifinalelor din Cupa Ligii Angliei, este programat, marti, 23 ianuarie, de la ora 22:00, pe Stamford Bridge din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1.

- Chelsea - Fulham, meci contand pentru etapa a 21-a din campionatul Angliei, este programat, sambata, 13 ianuarie, de la ora 14:30, pe Stamford Bridge din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Echipa engleza Chelsea a invins miercuri, pe teren propriu, scor 2-1, formatia Crystal Palace, intr-un meci din etapa a 19-a a Premier League. In aceeasi etapa, Wolverhampton s-a impus cu 4-1 la Brentford, potrivit news.ro.In meciul de Stamford Bridge, Chelsea a dominat prima repriza, a deschis scorul…

- Chelsea - Crystal Palace, meci contand pentru etapa a 19-a din campionatul Angliei, este programat, miercuri, 27 decembrie, de la ora 21:30, pe Stamford Bridge, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 2 si Prima Sport 2.

- Vreau sa mergem pe Anfield Road si sa invingem sambata seara pe Liverpool, a declarat vineri antrenorul lui Arsenal Londra, Mikel Arteta, inaintea derby-ului etapei a 18-a din Premier League, scrie AFP."Am facut-o pe Old Trafford (cu Manchester United), pe Stamford Bridge (terenul lui Chelsea) si…

- Chelsea - Newcastle, meci contand pentru sferturile de finala din Cupa Ligii Angliei, este programat, marti, 19 decembrie, de la ora 22:00, pe Stamford Bridge din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2.