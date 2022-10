Stiri pe aceeasi tema

- In ediția Chefi la cuțite din aceasta seara, care va fi difuzata de Antena 1 de la 20:30, jurații primesc o vizita cu totul speciala! Surpriza de proporții de care au parte Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu este vizita unuia dintre cei mai cunoscuți și apreciați Chefi din lume:…

- Dupa primele zece ediții din noul sezon Chefi la cuțite prezentate de Irina Fodor, in ediția difuzata luni, 26 septembrie, de la ora 20:30 la Antena 1, Gina Pistol se alatura din nou celor trei Chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Sezonul 10 al celebrei intreceri gastronomice…

- Chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu au participat la cel de-al treilea joc de culise din sezonul 10 Chefi la cuțite, difuzat pe 7 septembrie 2022 la Antena 1. Irina Fodor le-a dat o „provocare” de-a dreptul neașteptat care i-a lasat fara cuvinte pe cei trei jurați.

- Cea de-a treia ediție din sezonul 10 Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2022, i-a luat prin surprindere pe cei trei chefi cu un joc de amuleta neașteptat. Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au primit o veste uriașa din partea Irinei Fodor.

- Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu vor avea parte de o surpriza de neimaginat la „Chefi la cuțite”, sezonul 10. Cei trei chefi vor sta fața-n fața cu sosia celebrului Chef Gordon Ramsay. Sezonul 10 „Chefi la cuțite”, care va debuta pe 4 septembrie la Antena 1, aduce o mulțime de…

- Sezonul 10 Chefi la cuțite, care va debuta pe 4 septembrie la Antena 1, aduce o mulțime de invitați surprinzatori. Cea mai mare surpriza de care au parte Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu in noul sezon al show-ului culinar este vizita unuia dintre cei mai cunoscuți și apreciați…

- Are patru trofee Chefi la cuțite caștigate pana acum și este pregatit pentru o noua competiție! In curand, Sorin Bontea intra din nou in arena culinara la Antena 1, pentru urmatoarea confruntare cu Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- Sezonul 10 Chefi la cuțite va pune la bataie, din toamna, la Antena 1, cel mai ravnit trofeu al celebrei competiții culinare. Cei trei Chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, marcheaza 10 ani de cand se cunosc printr-un show in care intrecerea va fi mai intensa ca oricand.