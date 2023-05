Stiri pe aceeasi tema

- Mario și Mihaela Zaharia sunt doi soți care au venit in platoul Chefi la Cuțite in calitate de rivali pentru a vedea cine gatește cel mai bine. Ei au facut și o dezvaluire uimitoare despre surpriza de care au avut parte la nunta.

- In seara aceasta, Chefii il vor intalni pe unul dintre romanii cu o cariera culinara remarcabila peste hotare. Și tot in ediția Chefi la cuțite de 1 Mai, jurații se vor lupta pentru o amuleta cu un avantaj introdus in premiera in competiția gastronomica.Ediția show-ului culinar din aceasta seara va…

- Gina Pistol a venit cu o veste uluitoare in ediția 10 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 17 aprilie 2023. Chefii au avut o surpriza cand prezentatoarea TV a anunțat tema „imposibila” și avantajul „periculos”.

- In ediția 8 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, Andrei Banuța a avut parte de o farsa savuroasa din partea chefilor. Aceștia au fost impresionați de povestea de viața a tanarului cantareț.

- Emisiunea Chefi la Cuțite de la Antena 1 a dat start unui nou sezon incediar. Așa cum și-a obișnuit telespectatorii, show-ul culinar vine cu provocari nu numai pentru concurenți, ci și pentru cei trei chefi, care lupta sa iși formeze cea mai tare echipa, ceea ce da uneori naștere unor conflicte greu…

- In cel de-al patrulea episod de la Chefi la cuțite, sezonul 11, și-au facut apariția in platou Melinda și Puya. Cei doi au decis sa gateasca chifteluțe marinate cu piure, iar jurații au fost profund impresionați de preparat, astfel ca cei doi au primit cele trei cuțite. Aceștia și-au adus aminte de…

- Chefii i-au facut o farsa de zile mari Ginei Pistol in ediția 4 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 3 aprilie 2023. Prezentatoarea TV s-a speriat cand i-a auzit pe jurați țipand, iar camerele de filmat au surprins totul. Dupa acest moment, Marius Elisei i-a surprins pe chefi cu dezvaluirile sale.

- Federatia Germana de Scrima a anuntat, joi, ca renunta la organizarea etapei de Cupa Mondiala la floreta feminin, care ar fi trebuit sa aiba loc la Tauberbischofsheim. Decizia reprezinta o reactie dupa reintegrarea in competitii a sportivilor din Rusia si din Belarus, informeaza AFP. Scrima este primul…