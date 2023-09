Stiri pe aceeasi tema

- Alex Mihoc este puștiul in varsta de 18 ani care a primit cuțitul de aur de la chef Catalin Scarlatecu in ediția patru din sezonul 12 Chefi la cuțite. Iata ce s-a intamplat in platoul show-ului culinar, dupa ce chef Florin Dumitrescu a apelat la un gest neașteptat.

- In aceasta seara, in cel de-al patrulea joc de amuleta, chefii Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea au avut parte de noi provocari. Cei trei jurați au gatit alaturi de chef Nicolai Tand, care a fost unul dintre invitații speciali ai acestei ediții. Carmen Bruma a fost cea care a jurizat…

- Carmen Bruma a anunțat caștigatorul amuletei din ediția patru a sezonului 12 Chefi la cuțite de pe 5 septembrie 2023. Chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu au așteptat cu nerabdare sa afle verdictul final.

- In a doua ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 3 septembrie 2023, Dani Oțil a dat verdictul final in ceea ce privește caștigatorul jocului de amuleta. Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu, chef Catalin Scarlatescu și chef Roxana Blenche au așteptat cu nerabdare decizia invitatului special.

- Weekendul acesta, cei chefi dau startul audițiilor sezonului 12 Chefi la cuțite, la Antena 1. Sambata și duminica, de la ora 20:00, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu jurizeaza primele farfurii din preselecții, premiera maraton continuand cu alte trei ediții, luni, marți și miercuri,…

- Mai sunt trei zile pana la premiera sezonului 12 Chefi la cuțite! Sambata aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu intra din nou in platoul jurizarilor pe nevazute.

- Sambata aceasta, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu se intorc la masa juraților, dar și la bancurile de lucru din platoul unde se dau luptele pentru amulete: incepe sezonul 12 Chefi la cuțite!

- Ieri seara, la Chefi la cuțite, a avut loc prima dubla eliminare a acestui sezon dupa proba individuala. Victoria obținuta la battle l-a salvat pe Catalin Scarlatescu de emoțiile acestei probe la care ar fi putut pierde concurenți. In schimb, Sorin Bontea a ramas cu un om in minus, iar Florin Dumitrescu,…