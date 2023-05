Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Florin Dumitrescu a adus noi concurenți in bucatarie și a reintregit echipele, Gina Pistol a dezvaluit ce tema de gatit a pregatit pentru cel de-al șaselea battle de la Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1. Toți au inceput sa aiba emoții atunci cand au auzit despre ce e vorba.

- Ediția din 24 mai 2023 a competiției Chefi la cuțite continua cu o surpriza de proporții, dupa ce Gina Pistol a anunțat tema battle-ului din aceasta seara. Jurații au fost șocați dupa ce au auzit vestea, deoarece nu se așteptau sa primeasca, in acest moment, o astfel de sarcina. Din punctul lor de vedere,…

- Chef Florin Dumitrescu a avut parte de un schimb taios de replici cu Luna Morgaciova, concurenta din echipa sa, in cadrul ediției de marți, 16 mai, de la Chefi la Cuțite. Ce anume l-ar fi scos din pepeni pe juratul de la Antena 1. Concurenta care l-a enervat pe Florin Dumitrescu la Chefi la Cuțite […]…

- Gina Pistol i-a luat din plin prin surprindere pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu atunci cand a anunțat ce amuleta a pus la bataie, in ediția 14 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, difuzata pe 25 aprilie 2023, la Antena 1.

- Dupa doua luni de odihna, Gina Pistol planuiește o revenire in lumina reflectoarelor. Gina a declarat recent ca n-ar accepta niciodata postura de femeie casnica. Iubita lui Smiley este implicata in prezent, in alte proiecte ce nu țin de televiziune.„Nu-s genul de femeie casnica. Imi place sa muncesc,…

- Editie incendiara la Chefi la cutite. Gina Pistol a venit cu o veste surprinzatoare pentru cei trei chefi in ediția 6 din sezonul 11, de pe 5 aprilie 2023. Anunțul neasteptat i-a facut pe jurați sa se ”certe” in bucataria show-ului culinar care poate fi urmarit pe Antena 1.

- Gina Pistol a venit cu o veste complet neașteptata pentru chefi in ediția 6 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 5 aprilie 2023. Anunțul prezentatoarei TV i-a facut pe cei patru jurați sa se „certe” in bucataria show-ului culinar.

- In prima ediție din noul sezon „Chefi la cuțite”, Gina Pistol a fost protagonista unui moment emoționat. Prezentatoarea show-ului a izbucnit in lacrimi cand a ascultat povestea unei concurente și a iubitului ei aflat in scaun cu rotile. Gina Pistol, care se retrage din televiziune dupa 7 ani colaborare…