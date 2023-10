Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 19 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, Irina Fodor i-a luat prin surprindere pe jurați și pe concurenți atunci cand a anunțat ce proba a pregatit pentru cel de-al patrulea battle. Ingredientele de sub cloșuri au dat multe batai de cap.

- Banda a adus verdictul mult așteptat din ediția 18 a sezonului 12 Chefi la cuțite, de pe 1 octombrie 2023. Iata ce echipe au intrat la duel, dar și ce jurat a mers cu concurenții sa savureze din plin victoria battle-ului cu numarul trei.

- Chefi la cuțite, 1 octombrie 2023. Concurenții sunt pregatiți sa inceapa battle-ul cu numarul trei, la Chefi la cuțite. Irina Fodor a venit cu anunțul cu care i-a speriat chiar și pe jurați. Aceștia au primit o provocare care i-a pus pe ganduri și de care s-au temut. Concurența a crescut de la o ediție…

- Irina Fodor a dat o veste ce i-a luat pe toți prin surprindere in ediția 18 din sezonul 12 Chefi la cuțite, de pe 1 octombrie 2023. In bucatarie s-a instalat haosul dupa anunțul prezentatoarei TV.

- Moment important pentru concurenții de la Chefi la cuțite. In ediția din aceasta seara, au primit prima proba de bootcamp, iar tema deși pare simpla, i-a pus in dificultate pe cei mai mulți, cu gandul ca poate vor merge mai departe.

- Chefi la cuțite, 11 septembrie 2023. Jurații au primit o noua provocare in ediția din aceasta seara. Irina Fodor a anunțat amuleta pentru care se vor confrunta, dar mai ales invitatul special care va decide caștigatorul. Cea care va juriza preparatele este Andreea Balan, iar cheful care se alatura cursei…

- In ediția din 9 septembrie, jurații de la Chefi la cuțite au aflat și pentru ce lupta in sezonul 12. In timpul jurizarii lui Alexandru Radu Popescu, Irina Fodor a venit in platou și le-a spus care este miza acestui sezon.

- Weekendul acesta, cei chefi dau startul audițiilor sezonului 12 Chefi la cuțite, la Antena 1. Sambata și duminica, de la ora 20:00, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu jurizeaza primele farfurii din preselecții, premiera maraton continuand cu alte trei ediții, luni, marți și miercuri,…