- Vineri seara, in jurul orei 21.30, polițiștii Secției 1 Rurala Timișoara s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, la un local din localitatea Giarmata ar avea loc un eveniment privat, incalcandu-se astfel prevederile legii. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca este vorba despre…

- Polițiștii au fost sesizați sambata seara, prin apel la 112, ca in localitatea timișeana Criciova are loc un eveniment privat care incalca prevederile Legii 55/2020. Deplasați la fața locului, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Gavojdia au constatat faptul ca cele sesizate se confirma, fiind vorba…

- Polițiștii din Blaj au „SPART” o petrecere in comuna Craciunelu de Jos de DOUA ori. S-au dat AMENZI de peste 21 000 de lei Ieri, 25 februarie, in jurul orei 13,00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au intervenit la o locuința din comuna Craciunelu de Jos unde era organizata o aniversare la care…

- Politistii rutieri si de ordine pulbica din cadrul Politiei municipiului Gherla, impreuna cu cei ai Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au desfasurat intre 19-21 februarie o actiune cu scopul mentinerii unui climat de ordine si siguranta publica, prevenirea riscului rutier, dar si pentru impunerea respectarii…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii din județul Mureș au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale The post Peste 200 de sancțiuni contravenționale, aplicate de polițiștii mureșeni persoanelor care nu au respectat masurile impuse in pandemie appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…

- O petrecere la care participau 25 de persoane, intr-un local din Timișoara, a fost intrerupta de polițiști, care au aplicat amenzi in valoare de 25.000 de lei. „La data de 6 februarie a.c., polițiștii timișeni s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca intr-o societate comerciala din municipiul…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au identificat pe 29 ianuarie, in jurul orei 20.30, un local situat in centrul municipiului Cluj-Napoca, pe strada Fortaretei, in interiorul caruia, la acel moment, se aflau șapte persoane, nefiind respectate prevederile impuse conform Legii 55/2020.…

- Azi-noapte, 10 ianuarie, orele 04.28, polițiștii din Tauții-Magherauș au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca la un imobil din oraș este muzica tare și tulbura ordinea și liniștea publica. Polițiștii ajunși la fața locului au identificat 31 de persoane, printre care și un tanar…