OpenAI anunta ca ChatGPT poate fi folosit, din nou, in Italia, dupa ce a fost blocat in martie pentru ca modul in care acesta procesa datele a fost gasit a fi neconform cu legislatia GDPR. Autoritatile italiene au considerat ca nu sunt respectate normele comunitare in procesul de colectare a datelor folosite pentru antrenarea chatbot-ului si au cerut intreruperea procesarii datelor personale pana la rezolvarea unei brese. OpenAI a trebuit sa adauge o instiintare din care utilizatorii sa inteleaga cum le sunt colectate datele si folosite pentru antrenarea algoritmilor, alaturi de optiunea prin…