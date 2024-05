Stiri pe aceeasi tema

- Borussia Dortmund s-a calificat in finala Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Paris Saint-Germain cu scorul de 1-0 (0-0), marti seara, pe Parc des Princes, in mansa secunda a semifinalelor, conform agerpres.ro. Borussia, invingatoare si in tur cu 1-0, a castigat in Hexagon prin golul…

- In județul Bihor se deruleaza o frație extrem de profitabila intre mult prea laudatul bun gospodar Ilie Bolojan și afaceristul Beniamin Rus. Președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, a semnat marți, la Primaria Ștei, cu Beneamin Rus, in calitate de reprezentant al firmei Precon Transilvania…

- In Romania, Sistemul de Garanție și Returnare (SGR), cunoscut sub numele de ReturoSGR, a fost lansat cu mari speranțe, dar se transforma rapid intr-o povara pentru consumatori și producatorii locali. Datele recente arata ca acest sistem este departe de a fi eficient, iar problemele majore il plaseaza…

- Mutare cel puțin ciudata facuta de gigantul Volkswagen, care a decis sa scoata din Europa un model auto care a facut furori cu toate variantele sale. Romanii se dau in vant dupa acest model de mașina, inca din anii 1989, de dupa Revoluție. Mașina nemțeasca preferata de romani dispare din Europa Mașina…

- Cristian Popescu Piedone, candidatul cu cele mai multe șanse la Primaria Capitalei, s-a intalnit cu bucureștenii din Sectorul 4 al Capitalei, locul din București „de care ii era dor” și unde se vede cu ochiul liber care este rezultatul proiectelor sale de pe vremea cand ea primar aici. „Dupa mulți ani……

- Victor Capitanu și Andrei Liviu Diaconescu profita de faptul ca prețul acțiunilor One United Properties este la niveluri maxime și incearca sa iasa din acționariat, punand astfel in discuție sustenabilitatea modelului lor de afaceri. Fondatorii One United Properties, Victor Capitanu și Andrei Liviu…

- Firma familiei lui Florin Paslaru, consilierul premierului Marcel Ciolacu, a incasat 260.000 de lei fara TVA pentru a organiza pe 28 aprilie „Festivalul Scrumbiei”, fiind singura firma care poate organiza „festivalul” dupa ce a inregistrat marca acestuia la OSIM. A devenit o tradiție ca Primaria Galați…

- Intr-o mișcare indrazneața și inspiratoare, o romanca s-a intors acasa din strainatate pentru a-și cladi propriul vis in inima comunitații sale natale din Buzau. Lacramioara Avramescu, o tanara antreprenoare, a renunțat la cei 17 ani petrecuți in Italia pentru a investi intr-o afacere de comerț alimentar…