- Zborurile charter spre Germania care duc muncitori la lucru in agricultura vor continua pana in 17 mai, a anunțat, miercuri, directorul Aeroportului International „Avram Iancu” Cluj, David Ciceo, citat de Mediafax.Cursele charter de la Cluj spre Germania au inceput in luna martie.”Avem din luna martie…

- The director of the "Avram Iancu" International Airport in Cluj-Napoca, David Ciceo, announced on Wednesday, in a press conference, that the charter flights which take Romanian workers to Germany, started in March, will continue until May 17."We have had charter flights with workers to Germany…

- Antonio Guterres, Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, a declarat marti ca planeta nu reuseste sa lupte coordonat impotriva coronavirusului si a lansat un plan pentru usurarea impactului socio-economic al pandemiei. ”Este cea mai grava criza cu care ne-am confruntat de la cel de-al Doilea…

- Din cauza masurilor de prevenire a extinderii pandemiei de Sars-Cov 2, prin care se interzic adunarile, in mai multe regiuni din Italia, inmormantarile se transmit acum live pe paginile de Facebook ale parohiilor. Familiile și prietenii victimelor noului coronavirus pot intra pe aceste pagini pentru…

- Sorin Roșca Stanescu Astazi ministrul Finanțelor, Florin Cițu era așteptat la Parlament. Pentru a raspunde, in fața comisiilor de specialitate reunite, pentru ritmul accelerat și dobanzile mari la care a indatorat statul roman. Nu s-a prezentat. Le-a dat cu tifla parlamentarilor. A ținut in schimb o…