Charlie Chaplin, unul dintre cele mai mari staruri de cinema ale secolului XX, s-a nascut pe 16 aprilie

Stiri pe aceeasi tema

- Doi frați din Vaslui au fost condamnați la 18, respectiv 15 ani de inchisoare in Marea Britanie dupa ce au aruncat in aer mai multe bancomate, in ianuarie-februarie 2019. Cei doi frați din satul vasluian Viltotești, in varsta de 30 și 33 de ani, au fost condamnați definitiv in septembrie 2019 de Curtea…

- Comisia Europeana a anuntat ca va aplica planul de construire a unor posturi permanente de control la limita administrativa dintre provincia britanica Irlanda de Nord si restul Marii Britanii, cerand Guvernului de la Londra sa respecte Protocolul Acordului Brexit. Daniel Ferrie, un purtator…

- Un taximetrist roman din Bihor a fost omorat in propria mașina, la Londra, de catre un client Bolt. Romanul in varsta de 37 de ani urma sa se casatoreasca anul acesta. Poliția londoneza il vaneaza pe ucigașul romanului Gabriel Bringye, care a fost gasit injunghiat in mașina sa, in fața școlii din Tottenham,…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile Regatului Unit au revizuit condițiile de intrare pe teritoriul Angliei, in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, incepand cu data de 15 februarie 2021, toate persoanele supuse masurii de autoizolare sunt obligate sa efectueze, suplimentar,…

- Peste 12 milioane de persoane au fost vaccinate impotriva maladiei COVID-19 in Marea Britanie, potrivit unor statistici guvernamentale date publicitatii duminica, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Autoritatile britanice intentioneaza sa administreze un vaccin anti-COVID-19 tuturor celor 15…

- Cea mai ingusta casa din Londra, care are doar 1,7 metri lațime, este de vanzare pentru mai mult de 1.000.000 de euro, informeaza News.ro , care citeaza AFP. Locuința este situata in cartierul Shepherd’s Bush și a fost la origine un magazin de palarii, cu depozite pentru marfuri și locuințe la etajele…

- Doua persoane din sudul Angliei au fost testate pozitiv la varianta sud-africana a coronavirusului fara sa fi avut nicio legatura cu oameni care au calatorit recent, ceea ce a determinat ''testarea accelerata'' pentru a tine transmiterea sub control, informeaza Reuters, anunța AGERPRES. Rezidentii…

- Tusea, oboseala, durerile in gat si durerile musculare se numara printre cele mai frecvente simptome la persoanele infectate cu noua varianta de coronavirus din Marea Britanie, arata un studiu realizat de Institutul Național de Statistica de la Londra, relateaza BBC,