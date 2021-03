Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, a afirmat marți ca Uniunea Europeana nu se folosește de vaccinuri pentru a face propaganda, așa cum fac Rusia și China, doar iși „promoveaza valorile”, scrie Reuters, conform Agerpres.

- SUA si aliatii lor occidentali sunt tot mai preocupati in privinta cooperarii in crestere intre Rusia si China in domenii de interes comun, a declarat miercuri comandantul suprem al fortelor aliate din Europa (SACEUR), generalul american Tod Wolters, relateaza Reuters. Pentagonul a pus contracararea…

- Uniunea Europeana va obliga companiile farmaceutice sa-si respecte contractele pe care le-au semnat pentru aprovizionarea cu vaccinuri anti-COVID-19, a declarat duminica presedintele Consiliului European, Charles Michel, transmite Reuters.Pfizer Inc a anuntat saptamana trecuta ca va intarzia livrarile…

