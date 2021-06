Președintele Consiliului European, Charles Michel, spune ca relațiile dintre UE și Rusia sunt la un nivel extrem de scazut și ca nici menținerea situației, nici inrautațirea ei nu este in interesul niciunei parți, informeaza Agerpres , care preia Reuters. „Tendinta descendenta a relatiilor UE-Rusia nu se poate schimba decat daca Rusia pune capat comportamentului distructiv”, a scris Charles Michel pe Twitter dupa o convorbire telefonica cu presedintele rus, Vladimir Putin. I conveyed a message of EU unity in my call with president Putin @KremlinRussia_E The downwards trend in EU-Russia relations…