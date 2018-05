Stiri pe aceeasi tema

- Psihologul Hanibal Dumitrascu a ajuns de urgenta la spital, in aceasta dupa amiaza dupa ce i s a facut rau pe strada, informeaza RomaniaTV.net. Hanibal Dumitrascu a fost dus de urgenta la Spitalul Universitar, acolo unde va fi supus unor investigatii medicale. Medicii urmeaza sa decida daca va fi nevoie…

- Jucatoarea americana de tenis Venus Williams, numarul 9 mondial, a fost eliminata joi in optimile de finala ale turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale de 2.703.000 euro, fiind invinsa in doua seturi, 6-2, 7-6 (7/3), intr-o ora si 19 minute, de estonianca Anett Kontaveit. Kontaveit,…

- Concertele violonistului David Garett, care urmau sa aiba loc la Bucuresti pe 8 si 9 iunie la Sala Palatului, au fost amanate pentru 13 si 14 septembrie, la ora 20.00, din cauza ca artistul se afla in perioada de recuperare dupa o operatie de hernie, anunta organizatorii.

- Cantaretul francez de origine armeana Charles Aznavour a fost externat luni din spitalul in care a fost internat pentru o fractura de humerus dupa ce a cazut in acest weekend la domiciliul sau din sud-estul Frantei, a anuntat un purtator de cuvant al cantaretului, citat de AFP. Cantaretul de 93 de ani…

- Jucatorul sud-african de tenis Kevin Anderson, numarul 8 mondial, l-a invins in trei seturi, 7-6 (7/3), 3-6, 6-3, vineri, pe sarbul Dusan Lajovic, si s-a calificat in semifinalele turneului ATP de la Madrid, dotat cu premii in valoare de 6.200.860 euro. In fata spectatorilor de pe terenul central al…

- Premierul britanic, Theresa May, va face luni o declaratie in fata parlamentului de la Londra cu privire la decizia de participare a Marii Britanii, alaturi de SUA si Franta, la loviturile aeriene asupra Siriei ca...

- CFSMR – Camera Federativa a Sindicatelor Medicilor din Romania protesteaza impotriva implementarii anexei 10 la regulamentul de sporuri. In acest sens CFSMR dorește sa aduca urmatoarele precizari: 1. Sporurile sunt o o reflectare a riscurilor la care este supus un angajat la locul…

- Nikolai Gluskov, un prieten apropiat al oligarhului rus Boris Berezovski, care si-a trait ultimii ani din viata in exil, a fost gasit mort luni seara in domiciliul sau din Londra, transmite The Guardian.