- Președintele rus Vladimir Putin i-a urat „succes, sanatate robusta și toate cele bune” noului rege al Marii Britanii, Charles al III-lea, care a fost proclamat oficial sambata. Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis sambata „sincere felicitari” lui Charles al III-lea, care a fost proclamat oficial…

- Charles al III-lea este proclamat oficial ca nou rege sambata, la Palatul St James din Londra, de catre Consiliul de Ascensiune, un organism ceremonial istoric care se reuneste pentru a desemna pe fiecare dintre noii monarhi ai Regatului Unit. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la 96 de…

- Casa Regala a anunțat oficial in aceasta dupa-amiaza decesul Reginei Elisabeta a II a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord Prințesa Elizabeth Alexandra Mary s-a nascut la Londra, la 21 aprilie 1926, transmite Știri.md. La acea vreme, nimeni nu se aștepta ca ea sa devina regina, deoarece…

- Guvernul britanic si-a prezentat oficial luni proiectul de lege care pune sub semnul intrebarii in mod unilateral statutul vamal post-Brexit al Irlandei de Nord, in ciuda amenintarilor cu represalii din partea europenilor, care considera propunerea ilegala, relateaza AFP. Publicarea acestui proiect,…