- Channing Tatum și Jessie J s-au desparțit, dupa numai un an de relație, potrivit contactmusic.com. Actorul in varsta de 39 de ani și cantareața de 31 de ani au ramas, totuși, prieteni, conform unor apropiați. Pana acum, niciuna dintre cele doua vedete nu a confirmat vestea. In urma cu doar cateva luni,…

- Oana Roman a anunțat ca a decis sa se separe de soțul sau, Marius Elisei, dupa șapte ani de relație.Anunțul a fost facut de oana Roman pe contul sau de Facebook."Am ezitat de zeci de ori sa fac aceasta postare ! Am scris o si am sters o apoi ! Din pacate o fac pana la urma ! Sunt un om asumat , sincer…

- Andreea Antonescu este din nou singura, dupa ce timp de o luna a trait o poveste de dragoste impreuna cu Ștefan Monolache, reporter special la Acces Direct. Chiar daca recent declarau ca se ințeleg foarte bine, iar fetița Andreei il cunoscuse deja pe iubitul mamei sale, iata ca cei doi au decis sa mearga…

- Dupa aproximativ doi ani de relatie, timp in care au devenit si parinti, Elena Basescu si Catalin au decis sa mearga pe drumuri separate. Cei doi s-ar fi despartit in urma cu o luna, insa au preferat sa pastreze discretia.

- In luna martie, Jennifer Lopez si Rodriguez au anuntat ca se logodesc dupa o relatie de peste doi ani. Cei doi au declarat ca planuiesc o nunta in stil mare, in timpul careia copiii lor vor avea un rol important. Jennifer Lopez are doi copii, gemenii Maximilian David si Emme Maribel, cu fostul ei…

- Jenna Dewan, fosta soție a lui Channing Tatum este insarcinata. Actrița va deveni mama pentru a doua oara, iar norocosul barbat este noul iubit al acesteia, actorul Steve Kazee. Dewan, in varsta de 38 de ani, pare sa iși fi gasit din nou fericirea in brațele lui Kazee. La un an de cand a divorțat de…