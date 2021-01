Chanel ⎢ Primele fotografii cu Charlotte Casiraghi

Stiri pe aceeasi tema

- Justitia britanica a condamnat un angajat al Palatului Buckingham la opt luni de inchisoare, dupa ce l-a gasit vinovat de faptul ca a furat din resedinta reginei Elisabeta a II-a medalii si fotografii oficiale ale familiei regale, relateaza AFP.

- Casiraghi, in varsta de 34 de ani, fiica printesei Caroline de Monaco, si-a facut debutul oficial in aceasta calitate marti seara atunci cand Chanel a publicat informatia pe Instagram, precizand: "Consolidand o relatie de lunga durata bazata pe incredere si prietenie, inceputa de Karl Lagerfeld si continuata…

- El a fost numit Dior Tales. El este condus de directorul creativ al liniei pentru copii Baby Dior, Cordelia de Castellan. In noul program puteți asculta povești pentru copii - și acestea sint atit povești vechi cunoscute, cum ar fi basmele lui Hans Christian Andersen, precum și povești noi de autor…

- Sonda spatiala Chang'e-5 a Chinei a transmis primele sale fotografii color de pe suprafața Lunii. Modulul sau a suprins o vedere panoramica care se intinde de la „solul” lunar pana la orizont.

- In prima licitație din aceasta iarna a Casei de Licitații A10 by Artmark, pe 8 decembrie, sunt scoase la vanzare, in premiera, piese de colecție care reprezinta, probabil, o investiție mai rentabila decat clasicile acțiuni la bursa ori mai puțin riscanta decat tezaurizarea in aur. Financial Times…

- In prima licitație din aceasta iarna a Casei de Licitații A10 by Artmark, pe 8 decembrie, sunt scoase la vanzare, in premiera, piese de colecție care reprezinta, probabil, o investiție mai rentabila decat clasicile acțiuni la bursa ori mai puțin riscanta decat tezaurizarea in aur. Financial Times…

- Fostul principe Nicolae a publicat miercuri pe pagina lui de Facebook primele fotografii cu fiica lui, Maria-Alexandra. „Va prezint fiica noastra, Maria-Alexandra!”, a scris Nicolae pe pagina de pe rețeaua sociala , unde a postat cinci fotografii in care este surprinsa intreaga familie. Intr-una dintre…

- Fericire de nedescris pentru prințul Nicolae al Romaniei. Soția sa a nascut și a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Acum avem și primele imagini cu cei trei, dar am aflat și ce nume poarta mezina.